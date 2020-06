RIPARTENZA

CHIUSAFORTE Apre i battenti lunedì Malga Montasio. Tutto è pronto in quota per accogliere turisti e visitatori nell'agriturismo e nello spaccio che l'associazione Allevatori Fvg ha ripensato in funzione dell'emergenza Covid-19. Adeguando spazi interni ed esterni (prenotazione telefonica dei tavoli), ingressi e uscite. Appena fuori dall'agriturismo sono stati montati 6 gazebo per ospitare singole famiglie che potranno godersi il menù della malga e il panorama mozzafiato. L'associazione ha pensato anche a chi preferisce le coperte stese sul prato e il pranzo al sacco (gnocchi, frico e torta). «Siamo pronti a ripartire - dicono il presidente dell'Aafvg Renzo Livoni e il direttore Andrea Lugo -. Abbiamo lavorato sodo ma il risultato è arrivato. Malga Montasio offrirà un'esperienza insuperabile».

A 1.500 metri d'altezza, la malga si estende su 1.064 ettari dedicati per la metà al pascolo. Ospita una latteria, un punto vendita di prodotti lattiero caseari e un ristoro agrituristico. Simbolo, dal 1960, il Dop Montasio. Nel tempo la malga è diventata meta di tanti turisti e le camere sono regolarmente sold out. «Tutto questo - precisano Livoni e Lugo - è stato possibile grazie alla collaborazione con l'associazione tenutari e con l'amministrazione di Chiusaforte». Un comune, quello della Val Raccolana, dove l'Aafvg ha raddoppiato l'impregno, gestendo il rifugio Divisione Julia a Sella Nevea (aprirà oggi). «A Sella c'è una grande struttura che consente di gestire al meglio l'afflusso di persone. Sarà una stagione in salita a causa dell'epidemia - concludono Livoni e Lugo -, ma siamo pronti ad affrontarla con il solito entusiasmo e con tutte le accortezze necessarie».

