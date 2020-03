Il dottor Renzo Scaggiante è il nuovo direttore della Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell'Usl Dolomiti. «Dopo il pensionamento del dottor Ermenegildo Francavilla - spiega l'Usl - sono state avviate in tempi rapidi le procedure per la nomina del nuovo primario anche in considerazione dell'emergenza Covid19. Le prove concorsuali si sono svolte il 16 marzo, ieri è stata fatta la deliberazione di nomina che è stata pubblicata, e quindi diventata effettiva, da ieri. Sono già in corso i contatti con l'Azienda Ospedaliera di Padova per concordare i tempi di entrata in servizio all'Usl 1 Dolomiti». Nato a Marcon (Venezia) nel 1960, il dottor Scaggiante si è laureato in Medicina e Chirurgia a Padova nel 1988. Nel 1998 si è specializzato in Pediatria all'università di Padova e nel 1994 in Malattie infettive e tropicali all'università di Torino. Dal 2007 dirige l'unità operativa semplice di diagnosi, terapia e prevenzione delle infezioni dell'immunodepresso nella unità operativa di Malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Padova. «Do il benvenuto al dott. Renzo Scaggiante che entra a far parte della squadra dell'Ulss Dolomiti ed esprimo grande soddisfazione per la nomina di questo professionista di livello - ha spiegato il direttore generale Adriano Rasi Caldogno - colgo l'occasione per ringraziare tutto il personale delle Malattie Infettive per il grande lavoro di questo periodo particolarmente difficile».

EP

© RIPRODUZIONE RISERVATA