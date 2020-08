L'ANALISI

TREVISO È uno degli effetti collaterali del coronavirus. Nel periodo di lockdown molti pazienti colpiti da tumore si sono di fatto chiusi in casa, sospendendo visite e monitoraggi. Il timore di essere contagiati passando per l'ospedale ha superato quello per la progressione della malattia. Il Ca' Foncello ha garantito sempre tutte le urgenze. Nonostante questo, però, ora si vedono gli effetti della paura che aveva spinto le persone a rimanere a casa: le operazioni chirurgiche per problemi oncologici si stanno rivelando sempre più urgenti e complesse. «Alcuni pazienti hanno smesso di eseguire gli esami conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl di conseguenza oggi ci si trova ad affrontare problemi che nel tempo sono progrediti e sono diventati più articolati».

In prima linea c'è l'unità di quarta chirurgia dell'ospedale di Treviso, diretta da Giacomo Zanus. «L'epidemia da coronavirus ha avuto un impatto psicologico su una percentuale tra il 20 e il 30% dei pazienti che si sono chiusi in casa terrorizzati, sospendendo i monitoraggi fa il punto il primario adesso hanno ripreso a rivolgersi all'ospedale. Gli interventi chirurgici in questi casi si rivelano inevitabilmente più complessi. Ma stiamo facendo tutto il possibile per recuperare il terreno». Anche lavorando più di prima. Nel corso di questa estate al Ca' Foncello sono rimaste operative un paio di sale operatorie in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando ancora non c'era alcuna avvisaglia del coronavirus. Lo stesso Zanus la settimana scorsa è tornato dalle ferie per operare un paziente con un problema sul quale era particolarmente difficile intervenire. Si lavora sempre al massimo. Il tutto con la consapevolezza che se l'ospedale di Treviso non avesse garantito le urgenze anche nel periodo del lockdown la situazione attuale sarebbe ben peggiore.

«Abbiamo sempre operato le urgenze. Non fosse stato così, oggi ci ritroveremmo con situazioni ormai non più operabili. Invece, grazie all'organizzazione adottata a livello di Usl e Regione, le cose sono andate diversamente spiega il primario certo, i problemi si stanno rivelando più complessi rispetto a prima. In diverse situazioni dobbiamo dichiarare l'urgenza a causa della progressione della malattia. Stiamo affrontando il collo di bottiglia che si è creato a causa dell'epidemia da coronavirus. Il fatto che l'ospedale di Treviso non si sia mai fermato, però, ci mette ora nelle condizioni di poter comunque rispondere alle richieste che arrivano dai pazienti. Questo, va sottolineato, garantendo sempre un altissimo livello in tutto ciò che riguarda le cure». L'attività portata avanti nel periodo del lockdown è stata evidenziata anche nel British journal of surgery, rivista specializzata nella chirurgia. Dal 26 febbraio al 3 maggio sono stati eseguiti 161 interventi chirurgici. Sostanzialmente la metà rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La differenza è che le urgenze sono aumentate di oltre il 10%. Nel periodo di blocco a causa del coronavirus hanno toccato quota 35 per cento. Nel medesimo periodo dell'anno scorso, invece, si erano fermate al 24 per cento. Ed è stato proprio questo a scongiurare il rischio di una ripresa drammatica sul fronte delle malattie oncologiche.

