MESTRE Ci sono centinaia di persone a casa dal lavoro che rischiano di essere licenziate da un momento all'altro perché i medici di base non gli fanno la certificazione Inps. E ci sono aziende come Actv o la San Benedetto che chiamano gli uffici Inps per chiedere come devono comportarsi perché hanno questi dipendenti assenti ingiustificati. E sull'altro versante ci sono persone costrette ad andare al lavoro nonostante siano a forte rischio di conseguenze gravissime in caso di contagio.

Si tratta di tutte quelle persone, definite pazienti fragili, portatrici di patologie croniche, immunosoppresse, cardiopatici, trapiantati di rene o qualche altro organo, spesso riconosciuti invalidi: tutta gente che, se dovesse entrare in contatto col Covid-19, la pagherebbe doppia rispetto a una persona sana.

Ebbene, per questi soggetti il decreto Cura Italia del 17 marzo scorso ha previsto che possano stare a casa in via preventiva ma, come accade di solito in Italia, non si capisce chi debba fare la certificazione di assenza dal lavoro. Da Roma dicono che con la conversione in legge del decreto tutto verrà chiarito ma ci vogliono 60 giorni e fino al 17 maggio cosa farà tutta questa gente e i loro datori di lavoro?

Nel Veneto la Fimmg, Federazione medici di medicina generale, ha detto ai suoi iscritti di non fare le certificazioni perché non si tratta di malattia. L'Inps risponde di farla e di non preoccuparsi perché questo tipo di assenza la paga lo Stato con un periodo di aspettativa equiparato al ricovero. I medici, però, rispondono picche. C'è chi, in mezzo a questa situazione pazzesca nella quale a rimetterci sono come al solito i più deboli, cerca di aiutare chi ha bisogno, come Medicina Legale dell'Ulss 3 che, in seguito a visita, rilascia dei certificati dichiarando il paziente a rischio ricomprendendolo quindi nelle tutele previste dal decreto ma i medici di base continuano a non firmare il certificato di malattia perché, leggendo lo stesso decreto, dicono che non sono competenti autorità sanitarie e che, piuttosto, tocca ai medici aziendali. Questo può anche andar bene nelle aziende grandi che hanno il medico aziendale ma nelle piccole realtà, dove magari c'è solo il titolare e il dipendente, che si fa? A complicare la situazione, come se non bastasse, ci si è messa pure la Presidenza del Consiglio dei ministri che inizialmente aveva commentato che anche il medico di base è competente autorità sanitaria salvo poi dire che non era un parere vincolante. (e.t.)

