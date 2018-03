CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Malati di gioco: è vera emergenza. La provincia di Belluno si è fumata 260 milioni in un anno: è la seconda in Veneto, anche nel rapporto tra slot e abitanti. La spesa in euro fatta da ogni bellunese e destinata al gioco (dalle slot alle lotterie) ammonta a 1.258 euro. Invece è pari a 470mila il numero delle macchinette sparse in tutta Italia (di queste 87mila nei soli bar). Gli esperti, ospiti di un incontro organizzato dal Lions Club, affermano: «Il problema sta proprio nel fatto che le sale gioco sono sempre più capillari». «In...