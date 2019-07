CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MALATI DA GIOCOBELLUNO La febbre da gioco fa male. Malissimo. Oltre un centinaio di ludopatici sono seguiti al momento dal Serd (servizio dipendenze) dell'ospedale di Belluno e i casi sono in aumento. Il problema però riguarda numeri ben più ampi, perché non tutti i giocatori incalliti, patologici, si rivolgono ai medici. Senza contare il risvolto sociale e quello economico: i soldi che finiscono nelle slot machine e nei gratta e vinci sono soldi tolti al commercio normale; sono un caffè in meno, una pizza, un giro di shopping in meno. E...