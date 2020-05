PORDENONE Continua a scendere in regione il numero delle persone positive al coronavirus. Rispetto invece ai pazienti risultati positivi nell'ultima giornata il dato è lievemente in aumento. Le persone scoperte positive ieri sono state 14, erano state otto il giorno precedente e 5 il giorno ancora prima. Il Friuli occidentale ieri ha però dovuto contare la sua sessantaseiesima vittima del virus. A morire una donna di 89 anni, residente in città, che era ricoverata nel reparto Covid dell'ospedale Santa Maria degli Angeli. Reparto dove i pazienti ricoverati sono ulteriormente diminuiti passando a una decina. Ma tornando ai dati diffusi nella serata di ieri dal Centro della Protezione civile di Palmanova le persone ancora positive in regione sono 796, 27 in meno rispetto alla giornata di giovedì. Sono ancora tre - vi è un aumento di una unità - i pazienti in Terapia intensiva. Quelli invece ricoverati in altri reparti sono ancora 80. Mentre i decessi sono incrementati di uno a 318. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.175, 14 in più rispetto a giovedì. 1.341 a Trieste, 973 a Udine, 662 a Pordenone e 199 a Gorizia. I pazienti totalmente guariti salgono a 2.061 (40 in più rispetto al giorno precedente) i clinicamente guariti sono 55 e le persone in isolamento domiciliare sono 658. Le persone morte dall'inizio della pandemia sono state 173 a Trieste, 73 a Udine, 66 a Pordenone e 5 a Gorizia.

