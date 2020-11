IL RICORDO

CAVARZERE Un 25 novembre nel ricordo di Maila Beccarello. Nella giornata contro la violenza sulle donne l'amministrazione comunale e molti cittadini hanno voluto ricordare, in modo particolare, la 37enne uccisa, due anni fa, proprio a Cavarzere, dal marito Natalino Boscolo. Un omicidio brutale, compiuto a suon di botte, che è stato solo l'epilogo di anni di violenze fisiche e psicologiche a cui Maila non aveva avuto la forza di sottrarsi. Recentemente la corte d'Appello ha confermato la condanna a 30 anni, già inflitta in primo grado, per Natalino Boscolo.

Anche per dare una risposta a chi si fosse trovato, in futuro, nelle condizioni di Maila, nel giugno 2019, l'amministrazione comunale aveva voluto l'apertura di uno Sportello antiviolenza, intitolato a Maila che, fino ad ottobre, ha prestato ascolto e aiuto a 14 donne (non solo di Cavarzere) che si sono rivolte all'equipe che lo gestisce e che, in collegamento con altri centri analoghi, dentro e fuori provincia, mette a disposizione delle donne che intendono sottrarsi alle violenze più o meno domestiche, alcune case-rifugio.

IL SINDACATO

«La violenza sulle donne non è un fatto privato, l'impegno per eliminare la violenza è una battaglia anche per gli uomini» afferma il coordinamento donne dello Spi-Cgil che, ieri, ha deposto dei fiori sulle due panchine ricordo dedicate a Maila: la prima, in legno, distrutta dal gesto vandalico di un giovane che non sapeva cosa rappresentasse; la seconda, in ferro, posta a sostituzione dal Comune. Molte la condivisioni e i messaggi su Facebook, compreso un video dell'amministrazione comunale che ricorda l'importanza della commemorazione. Nelle farmacie e in alcuni negozi è stata distribuita alle donne una matita con una cartolina, con i recapiti dello sportello antiviolenza e lo slogan «Riscrivi con noi la tua nuova storia».

