Mai più code a Longarone: il cantiere parte in aprile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOLONGARONE Nei sabati estivi la coda chilometrica a volte inizia già in autostrada salendo verso l'uscita dell'A27 a pian di Vedoia: auto e camper, camion, corriere e furgoni fermi, intrappolati nelle gallerie o sotto la canicola di agosto. Il serpentone si muove piano, i turisti pendolari si mischiano a quelli che sono in viaggio per un periodo di ferie più lungo e ai mezzi che trasportano merci. Un caos che puntualmente ogni anno si ripete al mattino in salita, alla sera di domenica in discesa. L'imbuto soprattutto in direzione...