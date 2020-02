OTTIMA PROVA

BELLUNO Un inverno con i fiocchi sui comprensori bellunesi del Dolomiti Superski. A metà stagione, con il periodo delle settimane bianche che deve ancora entrare nel vivo, i dati che quantificano le presenze di sciatori sulle piste di Cortina, Arabba, Marmolada, San Pellegrino e Ski Civetta sono estremamente positivi: ovunque si registrano incrementi percentuali a doppia cifra rispetto all'anno scorso, per una media che si attesta attorno a un più 30%.

SODDISFAZIONE

«Stiamo vivendo un periodo molto positivo. Se il trend verrà confermato, questa potrebbe essere la miglior stagione di sempre» dice Renzo Minella, presidente dell'associazione degli impiantisti funiviari Anef Veneto. Il bilancio definitivo si farà ad aprile inoltrato, quando gli impianti smetteranno di girare, però sono già chiari i fattori che hanno portato a ottenere numeri da record. «Il meteo ha sicuramente influito, poiché le abbondanti nevicate di novembre hanno consentito di aprire le piste puntualmente, o anche in anticipo in alcune zone sottolinea Minella -. E per di più le aperture sono avvenute con il paesaggio ben imbiancato sin prima delle feste di Natale, fattore molto importante dal punto di vista dell'attrattività turistica. Ci sono poi altri elementi che stanno contribuendo a tenere alta l'attenzione sul mondo dello sci. Il fatto che i prossimi Mondiali e le prossime Olimpiadi si svolgano sulle nostre montagne sicuramente aiuta. Ma aiutano a suscitare interesse e a stimolare la voglia di sciare anche i brillanti risultati sportivi che gli atleti e le atlete della nazionale stanno ottenendo in Coppa del Mondo. E su questo ci sentiamo un po' coinvolti poiché tutti, da Federica Brignone a Sofia Goggia, si sono allenati tutti sulle nostre nevi».

EFFETTO ESTERO

Risultano in crescita sia gli arrivi dall'estero, sia la presenza di italiani pendolari, ovvero la clientela che sale in montagna per sciare in giornata, soprattutto nel weekend. «Dopo l'Epifania, i movimenti turistici più significativi hanno visto protagonisti gli stranieri, i flussi di italiani riguardano in particolare il fine settimana. Questa è una dinamica normale poiché dipende dai periodi in cui tradizionalmente nei vari paesi vengono prese le ferie. Ora è il momento degli arrivi da Repubblica Ceca e Polonia. Poi si muoveranno i turisti dal Belgio, dall'Olanda, dall'Inghilterra e dagli altri paesi del Nord Europa. E quindi si aggiungeranno gli italiani che si concedono le settimane bianche più tardi». Un flusso di presenze destinato ad aumentare di settimana in settimana, incentivato anche dall'ottima situazione delle piste, ancora ben innevate seppur siano passati 2 mesi dalle ultime nevicate significative. «Per ora non ci sono problemi conferma Minella -. Stiamo comunque aspettando il freddo per poter produrre neve là dove potrà servire. Se poi ci fosse una bella nevicata, tanto meglio».

BEN 300 CHILOMETRI SCIABILI

Secondo i dati pubblicati ieri da Dolomiti Superski, sono 300 i chilometri di piste complessivamente a disposizione dei turisti sui comprensori bellunesi. A Cortina si scia in tutte le zone, per un totale di 116 chilometri di discese, sparsi tra Tofana, Faloria, Cristallo, Falzarego e Cinque Torri. A pieno regime anche le altre aree incluse nel comprensorio cortinese: Auronzo, San Vito e Misurina. Stessa situazione nella ski area San Pellegrino, dove si scia su 40 chilometri di piste distribuiti tra Falcade e il passo San Pellegrino, con il rientro in paese perfettamente percorribile. Arabba e la Marmolada offrono tutti i loro 63 chilometri di tracciati oltre alla possibilità di immettersi nel Sellaronda, lo skitour che collega anche Alta Badia, Val di Fassa e Val Gardena. Gli impianti girano a pieno regime pure sullo Ski Civetta con 67 chilometri di piste aperte tra Alleghe, Zoldo, Palafavera e Val Fiorentina. Altri 15 chilometri sono a disposizione nella ski area Val Comelico, parte bellunese del comprensorio Tre Cime.

