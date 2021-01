L'ANDAMENTO

BELLUNO Temperature in aumento. Poi nevicate eccezionalmente abbondanti. E ancora anni con inverni a secco. È un rebus il meteo ballerino di questi ultimi anni e dopo la grande neve di questa stagione è difficile dare un'interpretazione del trend climatico. A mettere a fuoco alcune questioni è l'Arpav di Arabba, con la voce di Bruno Renon.

C'è un detto che recita, a proposito di meteo, di evitare Trento d'estate e Feltre d'inverno per non patire le pene dell'inferno. I dati mostrano che le da anni a Feltre non si va più sotto ai -15, con temperature minime simili a Belluno capoluogo. Perché?

«È chiaramente uno degli effetti del riscaldamento globale e questo lo si nota ancor di più considerando un periodo più lungo, come ad esempio gli ultimi 50 anni e soprattutto analizzando la temperatura media dell'inverno, non la minima assoluta. Ad ogni modo, anche guardando le minime assolute annuali dell'ultimo venticinquennio, balza effettivamente agli occhi la mancanza di freddo estremo in Valbelluna negli ultimi 10 anni. È bene ricordare comunque che in ogni trend climatico non c'è mai una regolarità nella variazione, per cui all'interno dell'attuale periodo di aumento delle temperature è normale che ogni tanto ci sia una stagione o un mese molto freddi, ma ciò non inverte la tendenza. Per quanto riguarda la questione della differenza fra le due località, si è notato che Feltre risulta 3-5°C più fredda di Belluno nelle minime assolute solo se fa molto freddo e se c'è neve al suolo e questo è avvenuto poche volte nell'ultimo decennio».

È normale che ci siano annate con precipitazioni scarsissima ed altre in cui si è sommersi dalla neve?

«Anche questo potrebbe essere dovuto al riscaldamento globale, anche se non ci sono ancora evidenze scientifiche che dimostrino questa spiccata alternanza. Analizzando infatti le precipitazioni totali a Belluno degli ultimi 145 inverni, a partire da quello del 1875-76, si nota che queste differenze si sono sempre avute, anche se sembrano essere diventate più frequenti dalla metà degli anni 30 e soprattutto nell'ultimo periodo. Infatti, dei 5 inverni con più di 400 mm totali a Belluno negli ultimi 145 anni, due sono avvenuti negli ultimi 12 anni (2008-09 e 2013-14) e all'inverno in corso mancano solo una cinquantina di millimetri per superare tale soglia».

Nel tempo è evidente che le temperature si stanno alzando, come si può spiegare questa tendenza?

«Le temperature stanno aumentando, seppure in maniera irregolare, e questo si coglie non solo dai dati, ma anche dalle reazioni della natura, sicuramente più tangibili a tutti noi. È altrettanto chiaro che la causa principale del rialzo termico a livello globale è l'aumento dei gas-serra presenti in atmosfera e la principale imputata è l'anidride carbonica, la cui concentrazione non è mai stata così alta negli ultimi 800.000 anni».

Finalmente quest'anno è caduta tanta neve in montagna. Possiamo attenderci altri inverni nevosi?

«La stagione attuale, più che invertire il trend, evidenzia una notevole variabilità interannuale, ma questo è ovviamente in relazione a quanto già detto per le precipitazioni. Dopo lo storico inverno 1950-51 si è dovuta aspettare la stagione 2008-09 per avere una situazione simile e dopo soli 5 anni se n'è avuta un'altra, nel 2013-14. Questo inverno è iniziato con un mese di dicembre ed un inizio di gennaio estremamente nevosi in montagna, vedremo come proseguirà da qui alla fine, ma sicuramente non potrà invertire il trend. La diminuzione, seppur irregolare, della sommatoria invernale della neve, sembra più evidente alle quote medio/basse, soprattutto sulle Prealpi, rappresentate, nella tabella, dalle stazioni di Casera Palantina e Monte Grappa. La causa? Sempre lui, il riscaldamento globale, che porta ad un diverso rapporto pioggia/neve, con un generale innalzamento del limite delle nevicate».

Daniela De Donà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA