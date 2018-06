Magredi e risorgive Ecco la nuova sfida degli agricoltori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOPORDENONE Appuntamento il 20 giugno, alle 20, nella sala rossa del Comune, per il primo incontro con gli agricoltori interessati a partecipare al progetto di cooperazione territoriale valorizzazione dei Magredi, delle risorgive e della pianura pordenonese sulla Misura 16.7.1 del Psr Fvg. «Siamo davvero soddisfatti per l'iniziativa e per il riscontro avuto. Per la prima volta il Comune di Pordenone, grazie alla sua partecipazione al progetto Tra Magredi e Risorgive, ha coinvolto e intende valorizzare gli agricoltori del proprio...