«Maggiore sicurezza, la città non si riempirà di mendicanti»

COMUNEPADOVA Variazioni al Regolamento di Polizia Urbana sui temi di Daspo ed elemosina al centro del vivace dibattito affrontato ieri in I Commissione Consiliare che ha visto la presenza anche del comandante della Polizia Locale Lorenzo Fontolan. «Si tratta di modifiche dettate dalla legge Minniti, come il daspo, che daranno alla città una misura in più in tema di sicurezza - dice il presidente della Commissione Luigi Tarzia -. Per quanto concerne l'elemosina non è vero che la città si riempirà di mendicanti. Abbiamo chiarito, anche con...