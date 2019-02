Maggio orientale: Treviso prepara gli eventi culturali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE INIZIATIVETREVISO È già stato ribattezzato come il maggio cinese. Tra poco più di due mesi Treviso ospiterà una serie di iniziative dedicate al Paese dell'estremo oriente. È questa la strada individuata da Ca' Sugana per far conoscere la Cina e incrementare i flussi turistici dall'Asia. Oggi il capoluogo della Marca non è in cima alla classifica. Nel 2017 sono arrivati 1.301 turisti cinesi su 63.600 stranieri. La giunta Conte vuole far crescere tale numero.I PUNTI DI FORZAI punti in comune non mancano. A partire dalle radici che...