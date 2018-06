Magazzino abusivo nella pineta Maxi sequestro della Polizia locale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

JESOLOUn magazzino abusivo in pineta. Lo hanno scoperto lunedì scorso gli agenti di Polizia locale. Fondamentale, in questo caso, le segnalazioni di alcuni residenti che hanno notato dei movimenti sospetti da parte di alcuni venditori. Puntuali sono scattati i controlli che hanno appunto permesso di ritrovare, nascosti tra la vegetazione, una serie di sacchi contenenti circa 200 articoli tra occhiali e borse, riportanti i marchi delle più note marche in commercio. Ovviamente false. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a...