Mafiosi imprenditori con scommesse e droga

LA HOLDING DEL CRIMINEERACLEA Oggi per fare il mafioso devi essere un mafioso tecnico (...). Devi essere potente, un imprenditore. Si condensa in questa frase intercettata il 14 marzo del 2012 la filosofia della Camorra secondo Luciano Donadio. Il boss di Eraclea sta parlando con Christian Sgnaolin, uno dei suoi più fidati colonnelli, e commentando del buon avvio della gestione del Punto Snai in piazza Garibaldi affidata al figlio Adriano allora 23enne, sottolinea le differenze con i coetanei di Casal di Principe. I ragazzi là a 14/15 anni...