«Mafia in banca». «Lo dica alle Procure»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«La mafia è un atteggiamento, prima ancora che un'organizzazione criminale», ha sentenziato ieri il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio, al termine dell'incontro con l'imprenditore Nino De Masi, da cinque anni sotto protezione per aver denunciato le cosche di Gioia Tauro. «E questo atteggiamento - ha proseguito - lo vediamo nelle organizzazioni criminali, ma anche in organizzazioni che non sono criminali». Il vice premier ha quindi raccontato che De Masi ha firmato accordi al ministero dello Sviluppo che impegnavano anche...