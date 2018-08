Maestri a ranghi completi Nessun effetto sulle diffide

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLAROVIGO La diffida a non inserire in ruolo i maestri diplomati magistrali nelle graduatorie a esaurimento, le cosiddette Gae, non avrà effetti sulle immissioni per la scuola dell'infanzia e la primaria in Polesine.IL SINDACATOLa dirigente sindacale di Uil Scuola Bertilla Gregnanin, a proposito della diffida che lunedì è stata presentata agli uffici scolastici territoriali veneti affinché sia rispettata la sentenza del Consiglio di Stato che considera illegittima l'assegnazione dei posti ai diplomati, spiega che «la diffida non agisce...