LA PROTESTA

VENEZIA Le maestranze del mondo dello spettacolo sono in tumulto. Se già prima del covid le difficoltà non erano poche, perché il lavoro dello spettacolo è di per sé intermittente, dopo i cambiamenti legati al virus la situazione è precipitata. E con essa tutti coloro che erano a bordo della nave che porta a bordo tecnici, fonici, luciai, attori, musicisti e lavoratori in genere. Jacopo Povelato, che fa parte delle Maestranze dello spettacolo veneto, una rete di lavoratori, chiede di far sentire la propria voce, annunciando per oggi una conferenza in cui illustreranno i prossimi passi della rete. Le difficoltà a cui vanno incontro sono quelle legate al precariato, ma non solo, i lavoratori dello spettacolo chiedono il rispetto di alcune, minime, tutele, che in altri rami sono presenti. «Soffriamo una crisi dell'intero settore, per questo siamo mobilitati da mesi, siamo andati a protestare sotto la sede dell'Inps, c'è stata una manifestazione a Roma, mentre il primo maggio - data simbolica, la festa dei lavoratori - scorso siamo andati ai Giardini qui a Venezia perché non possiamo andare avanti in questo modo», racconta l'esponente del gruppo. Gli stessi appartenenti al mondo dello spettacolo avevano anche fatto sentire le loro difficoltà radunando nel piazzale davanti alla stazione circa mille persone, provenienti da tutto il Veneto: «Il bacino di lavoratori è ampio - continua Povelato - riguarda tutti coloro che operano in questo ramo, ci sono i dipendenti della Biennale a Venezia, ma anche quelli dell'Arena a Verona, senza dimenticare le realtà come Padova, Treviso». Insomma, un malessere forte, che non accenna a diminuire. Povelato cerca di fornire anche un dato, spaventoso: «L'80% dei lavoratori è fermo, solo pochissimi hanno cominciato, a singhiozzo, perché è un settore precario in maniera estrema. Se già si soffriva prima del covid, ora è peggio». Si chiedono maggiori tutele: «Non abbiamo disoccupazione, maternità, paternità, malattia, mancano completamente i diritti più basilari. In questo momento siamo fermi, ma è una situazione che prosegue da diversi mesi». Per questo, ecco l'annuncio di una manifestazione, in uno dei luoghi simbolo dello spettacolo, il Lido: «Ci troveremo davanti al palazzo della Mostra del Cinema il 9 settembre alle 18.30, l'obiettivo è avere le tutele che non abbiamo». Senza trascurare un nodo spinoso, il bonus: «Abbiamo una promessa dalla Regione, che per ora non è stata mantenuta e profuma di spot elettorale. Quei mille euro. Quei soldi non sono mai arrivati, abbiamo bisogno di garanzie», conclude Povelato.

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA