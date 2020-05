L'INIZIATIVA

VENEZIA - Attori, cantanti, presentatori, registi, scenografi, costumisti, tecnici di luce e suono, grafici, truccatori. Insomma, tutte quelle maestranze invisibili ed intermittenti che sono l'anima del mondo della cultura e dello spettacolo del nostro Paese.

Per il loro primo evento regionale di mobilitazione, secondo la Questura ieri pomeriggio erano circa 200, riuniti nel piazzale della stazione Santa Lucia, mentre per gli organizzatori della sigla auto organizzata Maestranze dello spettacolo del Veneto, nata durante i mesi della pandemia hanno raggiunto le 450 presenze, arrivate dall'intera regione. Tra loro, muniti di mascherine, striscioni e caschetti da lavoro in testa, c'era pure il noto attore e regista veneziano Alessandro Bressanello, interprete anche nella serie tv The young Pope. Una mobilitazione che, riempiendo 14 piazze italiane da nord a sud, ha dato il via ad uno stato di agitazione permanente per tentare di risolvere alcuni problemi che accomunano l'intera categoria.

«Siamo in emergenza dice Rolando Lutterotti, tecnico luci di 31 anni a prescindere dal Covid: non esiste un contratto che sappia tutelarci davvero. Chiediamo un tavolo emergenziale con Regione ed Inps per avere ammortizzatori sociali stabili e strutturali come la cassa integrazione in deroga; oltre ad un tavolo tecnico col governo per ricostruire da zero i contratti nazionali. Se non ci ascolteranno bloccheremo, quando ripartiranno, tutti gli eventi».

Luca Dall'Agnol e Chiara Buratti di Adl Cobas, sindacato che sta appoggiando questo comparto lavorativo, hanno sottolineato il problema legato al bonus dei 600 euro. Che in tanti non hanno ricevuto o si sono visti rifiutare a causa di un lavoro intermittente, a chiamata o stagionale, col rischio di lasciare «troppa gente indietro». «Prevediamo un abbattimento dei nostri cachet.

Per coprire ha spiegato Chiara Brunello, solista lirica residente a Venezia la richiesta delle 200 persone di pubblico che con le nuove modalità di apertura potranno accedere in luoghi chiusi, ci troveremo a fare 3 concerti al posto di uno ma allo stesso prezzo». Referente regionale di Assolirica, associazione di categoria che riunisce 400 artisti dell'Opera, nonché cantante lirica, Giulia Semenzato ha ricordato come nel loro contratto che risale al 36 all'artista spettino solo doveri. A fronte di molte mancanze come il fatto che le prove non vengano pagate o che non ci sia un diritto alla maternità e alla paternità. «Più volte ho dovuto far causa con i teatri le sue parole per riuscire ad ottenere il pagamento. Gli artisti devono avere la sicurezza che sia riconosciuta la qualità della loro professione». Presenti alla manifestazione anche alcuni lavoratori del Teatro La Fenice. «Gli intermittenti sono l'anima del teatro il commento di Gino Bortolozzo, del sindacato Usb Lavoro Privato Veneto ma vengono trattati come l'ultima ruota del carro».

Marta Gasparon

© RIPRODUZIONE RISERVATA