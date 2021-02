IL PROBLEMA

VENEZIA «Le maestre jolly che girano per i nidi e le scuole dell'infanzia comunali possono essere un problema, se succede quel che è successo nei giorni scorsi al nido Cucciolo di Favaro: qui ha prestato servizio una maestra che proveniva da una scuola chiusa per Covid, ma è stata mandata in quarantena mezza giornata dopo, restando a contatto con i bambini pur essendo potenzialmente contagiosa». A denunciarlo è una mamma, Eleonora Pettenò, che racconta il caso: «La maestra in questione era stata il martedì della scorsa settimana nella struttura che il giovedì è stata chiusa. Anziché bloccarla per tempo, venerdì mattina ha lavorato a Favaro e solo alle 12.30 è stata avvisata e messa in quarantena. Ma il tampone che avrebbe dovuto eseguire lunedì, poi le è stato spostato a sabato. E se risultasse positiva? E se fosse stata positiva e poi negativizzata nel frattempo? Questo sistema dei tappabuchi è rischioso. Se ci sono delle bolle all'interno degli asili, perché far girare una maestra per tutti i nidi e le materne»? Anche nelle comunicazioni formali e nelle chat dei genitori l'avviso è stato dato «segnalando la non tempestività della comunicazione». Dall'Ulss 3 Serenissima viene spiegato che spetta alla scuola informare e attivare le quarantene: nel caso specifico, probabilmente la maestra è stata esclusa dal primo giro di tracciamento dei contatti diretti di un contagiato, rientrandovi in un secondo nel momento in cui, il giorno dopo la chiusura, i genitori hanno segnalato la positività del loro figlio. «Non c'è stato alcun ritardo nella comunicazione interviene l'assessore alle Politiche educative Laura Besio L'educatrice è stata individuata venerdì mattina all'interno delle interviste di tracciamento e venerdì mattina ne è stata disposta la quarantena da parte del Servizio di Igiene e Sanità pubblica. Questi sono i protocolli che dobbiamo applicare». Besio sottolinea: «Non posso ammettere che venga inficiata l'attività di un'Amministrazione che, nonostante le linee guida di riapertura dei servizi all'infanzia 0-6 anni prevedano lo stesso rapporto numerico pre Covid, ha messo ugualmente in piedi un nutrito gruppo di supplenti a supporto di una fisiologica dettata dal periodo, peraltro assegnate territorialmente così da limitare anche il veicolo di contagio. A maggior tutela di tutti, ha deciso inoltre di sottoporre il personale a tampone ogni 15 giorni». Nel frattempo l'Ulss ricorda che da questa settimana per le classi dalla prima elementare in su è cambiata la disciplina in caso di contagio: mentre prima, di fronte a una positività, scattava la sospensione della didattica in presenza, ora si procede col tampone per i compagni di classe e gli insegnanti e nel frattempo viene attivata la didattica a distanza. Se lo screening dà per tutti esito negativo, l'attività prosegue in presenza con la modalità di quarantena in classe (si alza il livello di attenzione) finché dieci giorni dopo tutti vengono sottoposti a un secondo tampone che chiude il cerchio in caso di esito negativo per tutti. Se, invece, emergono delle positività, l'attività viene sospesa e la classe sottoposta a quarantena, con nuovo tampone dieci giorni dopo. Per le scuole dell'infanzia, invece, resta la regola della quarantena che scatta in automatico. Al momento sono 58 le classi interessate da almeno un contagio: 16 nell'infanzia, 17 alla primaria e altrettante nella secondaria di primo grado, 7 nella secondaria di secondo grado e una serale. I focolai sono 3, gli alunni positivi 57, i quarantenati 714, i docenti (o altri addetti) positivi 12, i quarantenati 47. Sono stati effettuati complessivamente 22.906 tamponi per gli alunni e 874 sono in programma; 2.811 quelli eseguiti tra i docenti e 51 in programma.

Alvise Sperandio

