IL CASO

PONTE NELLE ALPI Da figlio il suo rimpianto più grande è quello di non esser riuscito a salutare sua madre. Lei era uno dei 40 ospiti positivi della rsa Casa del sole di Ponte nelle Alpi. Dopo che è divampato il maxi focolaio, a ottobre, era stata trasferita in un'altra struttura dove, a distanza di poco tempo, ha smesso di respirare. Da quel giorno l'uomo è ossessionato da due immagini: «Il sacco nero, con le cose di mia madre, che la struttura ha abbandonato fuori dal cancello» e «il personale che si abbracciava e lavorava con le mascherine abbassate». Il dolore dell'uomo si è trasformato in rabbia e questa si è tradotta in un esposto già depositato in Procura.

LA STRUTTURA

La casa di riposo di Ponte nelle Alpi è stata una delle strutture più colpite dal covid: si sono infettati due terzi degli ospiti (40 su 60) e 10 di loro non sono sopravvissuti. Cosa non ha funzionato? «Forse i dipendenti si sentivano immuni racconta il figlio della vittima Dicevano di esser stati bravi perché nel primo periodo avevano avuto zero contagi. Quando andavo a trovare mia madre e me la portavano davanti alle vetrate, ne vedevo molti con la mascherina sotto il naso». Il virus, intanto, aveva già cominciato a circolare. Il Centro era stato diviso in due aree (covid e non covid) ma «il personale era talmente poco che le stesse persone andavano da una parte all'altra». L'uomo confida di averli visti senza mascherina anche durante le video-chiamate alla madre: «Quando entravano nello schermo se la sistemavano. Se ti comporti così, forse non hai capito dove stai lavorando e le responsabilità che hai sulle spalle. Se hai caldo non ti abbassi la mascherina ma vai fuori: nessuno è immune».

VISITE SOSPESE

Non è difficile immaginare chi abbia portato il virus in struttura perché le visite dei familiari erano state sospese a marzo. C'è un ulteriore questione che ha riguardato la gestione dell'emergenza. La struttura aveva previsto un'area covid con 10 posti letto ma si sono ammalati in 40: «Questo è accaduto perché li hanno lasciati tutti nella loro stanza. Mia madre è stata infettata dalla sua vicina. Quando hanno finito i posti in area covid, invece di alzare la mano e chiedere aiuto, hanno lasciato tutti al loro posto». L'esito lo si conosce già: un maxi focolaio che ha causato la morte di 10 anziani.

IL RIMPIANTO

«E pensare che me la dovevo portare via ammette sconsolato, riferendosi alla madre Ero il suo amministratore di sostegno. Avevamo già compilato le carte e ottenuto il nulla osta del medico: sarebbe venuta a vivere a casa mia. Poi è scoppiato il focolaio ed è rimasta lì. Se mi fosse mosso prima forse sarebbe ancora viva». La struttura non ha voluto commentare ciò che è accaduto da ottobre in poi. «Non vogliamo dire nulla ha specificato la direttrice, Cinzia Pierobon Siamo in contatto con i familiari degli ospiti e non abbiamo bisogno di dire niente. Non so chi sia arrabbiato». In realtà il figlio di questa signora, che ha deciso di denunciare, non è solo. Altre persone hanno perso il padre, la madre o lo zio all'interno della rsa di Ponte nelle Alpi, ma nessuno se l'è sentita di seguirlo per vie giudiziarie.

LA VIA LEGALE

«La mia idea era quella di fare una class action spiega Ho cercato di coinvolgerli ma non è servito a nulla. Hanno paura». Lui, invece, ha deciso di agire: «Ormai non parlo più da uomo ferito. Ho pensato molto e fatto le mie valutazioni complessive». Ogni giorno, per 8 anni, lui è entrato in quella struttura per dare da mangiare a sua madre: «Era la persona più importante della mia vita. Qualcuno potrà dire che era anziana, ma chi vorrebbe perderla in questo modo? Con l'esposto non cerco soldi. Solo un po' di giustizia per lei che avrebbe voluto passare gli ultimi giorni della sua vita con noi». DP

