Madre e figlio sorpresi nel sonno a Cavarzere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Risale a poco più di una settimana fa l'altra rapina in casa registrata nel veneziano. Siamo in territorio di Cavarzere, in località Rottanva, ai confini con il Polesine all'estremo opposto rispetto a Fossalta di Piave. Ma il terrore e lo choc subito dalle vittime è lo stesso. A essere sorpresi nel sonno, dopo la mezzanotte, madre e figlio: lei Elide Bardella di 95 anni, lui Rolando Moschini di 70. La casa in aperta campagna a un piano: due appartamenti distinti però collegati da una porta interna. Il commando ha fatto irruzione nella...