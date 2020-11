LA FESTA

VENEZIA Sarà una festa diversa, ma certamente più sentita ancora; meno in presenza, ma più spirituale, quella della Madonna della Salute di sabato, che arriva mentre si approssima il picco della pandemia da Covid. Patriarcato, Comune e Prefettura hanno definito il piano per il suo svolgimento e, chiedendo di evitare le visite alla basilica del Longhena per scongiurare gli assembramenti, sottolineano che «le celebrazioni saranno diffuse e capillari sul territorio. Il pellegrinaggio potrà essere fatto nella chiesa più vicina alla propria abitazione«. Proprio perché sarà una festa a distanza, è confermato che Papa Francesco, su richiesta del patriarca Francesco Moraglia attraverso la Penitenzieria apostolica, ha concesso la possibilità di ricevere l'indulgenza, da dopo domani a domenica compresi, a chi si recherà in tutti i luoghi di culto della diocesi e alle solite condizioni: fare la comunione, confessarsi otto giorni prima o dopo, pregare secondo le intenzioni del Pontefice. Sarà concessa anche agli anziani e agli ammalati, e loro assistenti, che non possono uscire di casa, ma si uniranno spiritualmente nella recita del rosario e varrà, inoltre, per quanti seguiranno il solenne Pontificale che sabato Moraglia celebrerà alle 11 alla presenza delle autorità e di pochissimi fedeli (trasmesso in diretta su Antenna Tre e sulla pagina facebook di Gente veneta). A mezzogiorno seguirà la recita della preghiera mariana dell'Angelus e la benedizione della città e delle terre venete dal sagrato della basilica, mentre tutte le campane delle chiese del Patriarcato suoneranno insieme a distesa. Una grande immagine della Vergine Mesopanditissa campeggerà sul portone centrale della basilica ad abbracciare simbolicamente tutta la popolazione.«Siamo veramente grati al Santo Padre che concede a tutti coloro che lo desiderano tale dono scrive Moraglia nella lettera diffusa ieri alla diocesi Nessuno è o si senta escluso dalla festa, soprattutto in un anno così drammatico. Anzi, facciamo in modo che, per tutti, sia motivo di beneficio spirituale, in grado di accrescere la fede». Le regole sono ferree. Non ci sarà il ponte votivo sul Canal Grande ed è cancellato il consueto pellegrinaggio dei giovani della vigilia, sostituito da una preghiera di affidamento di un piccolo gruppo (in diretta streaming). I flussi verso la basilica saranno limitati e contingentati, con sensi unici e il preciso conteggio delle persone. Non verrà effettuato il tradizionale mercatino per le candele votive e i dolciumi. Dentro la basilica potranno stare al massimo 215 persone, 150 nella rotonda maggiore e 65 in quella minore, in movimento verso l'uscita che avverrà da dietro l'altar maggiore. Le candele non potranno essere accese, ma solo deposte negli appositi cesti predisposti come dono votivo per un'opera di carità e sostegno alle famiglie in difficoltà economica. Sabato la basilica sarà aperta dalle 6 alle 21, con una prima Messa alle 6 a cura del Seminario e un'altra alle 19.30 alla presenza di alcuni rappresentanti dei sestieri della città storica. «In questo tribolato 2020 spiega Moraglia, ricordando il voto del 1630 del Senato della Repubblica Serenissima contro la peste e chiedendo una fede più viva e una partecipazione più intensa guardiamo alla Madonna della Salute come fecero quattro secoli fa i nostri progenitori. Lei è la vera Capitana da mar che non ci lascia mai soli e continua a vegliare da quattro secoli sulla città di Venezia e tutti gli uomini e donne di buona volontà».

