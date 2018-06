Macron: l'Italia provoca Conte non va all'Eliseo E Parigi si trova isolata `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA È scontro aperto tra Roma e Parigi. Nessuna scusa della Francia all'Italia per aver definito «cinica e vomitevole» la chiusura dei porti italiani alla nave Aquarius, adesso in rotta verso il porto spagnolo di Valencia. Salta così, per il momento, il vertice all'Eliseo in agenda domani fra il premier Giuseppe Conte e il presidente Emmanuel Macron. La giornata di ieri era cominciata con la convocazione dell'ambasciatore di Francia da parte del ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, per le parole «inaccettabili» dei...