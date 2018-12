Macron farà crescere il deficit di 11 miliardi L'Italia: perché noi no? `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Ai caselli delle autostrade e sulle rotatorie delle provinciali di Francia il discorso di Emmanuel Macron non ha convinto. I gilets jaunes che da un mese si danno il cambio ai posti di blocco per gridare la loro protesta dicono che non è finita: «Troppo poco, tardi tardi, solo briciole, andiamo avanti». Ieri mattina erano di nuovo tutti al loro posto, in Bretagna, in Normandia, nella Loira. L'appello è a marciare di nuovo su Parigi, sabato prossimo, per «l'atto 5 della rivolta». Ma nel Paese, il sostegno dell'opinione...