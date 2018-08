CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Macinando migliaia di chilometri al giorno mi sono imbattuto in centinaia di incidenti. Ma mai avrei pensato di potermi trovare in una situazione del genere. Ancora non riesco a credere di essere vivo». E' un maddalonese l'autista del primo camion tamponato dall'autocisterna di gpl. Antonio Verdicchio, 42 anni di cui ventisei trascorsi su e giù per la Penisola alla guida di tir, sa di essere un uomo fortunato.Cosa ricorda degli attimi prima dell'incidente?«Mi sono accorto dallo specchietto retrovisore che stava arrivando un camion a...