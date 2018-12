Ma sulle misure bandiera è ripartito il braccio di ferro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Nella manovra ci sono, ma mancano i dettagli. O meglio, e il particolare non è da poco, mancano i decreti che dovrebbero attuare Reddito e Quota100. Per l'abolizione della povertà, come per sapere quanto costa andare in pensione a 62 anni, occorre attendere il nuovo anno. E tale necessitato rinvio pesa sulla narrazione dei due vicepremier che da ieri si esercitano negli elogi di una manovra del popolo che per ora ha reso chiari i sacrifici presenti (taglio delle pensioni) e futuri (aumento Iva) mentre sotto- sotto M5S e...