IL CASO

JESOLO Nonostante la riunione di ieri mattina tra i sindaci del Veneto Orientale e i vertici dell'Ulss 4 che doveva servire a stabilire delle linee di azione uguali per tutti, le decisioni sono state diverse. A Jesolo la festa di carnevale programma per ieri pomeriggio in piazza I Maggio è stata annullata. E lo stesso è accaduto a Cavallino-Treporti. Ma a San Donà la sfilata ieri pomeriggio si è tenuta regolarmente, seppur con qualche dubbio sciolto solo all'ultimo momento. Ma le feste si sono svolte anche a Ceggia e a Torre di Mosto. E alla fine, queste decisioni discordanti, hanno suscitato qualche amarezza.

L'AMAREZZA DEL SINDACO

«Mi aspettavo una scelta condivisa fra tutti i sindaci ammette il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia , ma così non è stato. Io e la collega Roberta Nesto, di fronte alle spiegazioni del personale dell'Azienda sanitaria non abbiamo avuto dubbi: subito abbiamo sospeso gli eventi a scopo precauzionale. Se viene lasciata libertà di scelta, ognuno fa quello che ritiene opportuno. Noi abbiamo ragionato in prospettiva futura, anche in vista della stagione, ma è evidente che nei comuni dell'entroterra ci sono altre esigenze. Nonostante questo, mi aspettavo una maggiore condivisione nella scelta legata agli eventi del carnevale, anche per evitare strumentalizzazioni e polemiche».

CONCERTO RINVIATO

Ma in base l'ordinanza firmata dal presidente Luca Zaia e dal Ministro della Salute Roberto Speranza, sono stati sospesi i prossimi eventi fino al primo marzo. Nel caso di Jesolo, per esempio, è stato rinviato al 13 marzo il concerto di Antonello Venditti inizialmente previsto per sabato prossimo al PalaInvent. «Abbiamo già sentito gli organizzatori aggiunge il sindaco individuando la data di recupero, sperando che sia superata la fase emergenziale. Se per gli eventi all'aperto sembrano non esserci problemi, per quelli al chiuso occorre fare maggiore attenzione considerata la presenza di migliaia di persone». Sempre durante l'incontro, sono state le direttive ministeriali per la definizione dei casi sospetti di contagio che avviene a stretto contatto con persona già infetta. Ai sindaci è stato fornito inoltre un contatto diretto del dipartimento di prevenzione per avere tutte le informazioni di cui necessitano.

DISDETTE NEGLI ALBERGHI

E a proposito di turismo, da registrare che da giorni sono diverse le richieste di informazioni dei turisti, soprattutto stranieri, che prima di arrivare in città chiedono le opportune rassicurazioni. Sabato sera, in una struttura ricettiva, sono arrivate le prime disdette da parte di nove turisti francesi che hanno rinunciato alla vacanza nel litorale con visita a Venezia proprio per la paura legata al coronavirus. Il tutto in un carnevale molto sottotono, con diverse disdette e che a livello di comitive in città ha registrato una flessione di almeno il 30 per cento. Allo scopo di mantenere alto il livello di attenzione, nei prossimi giorni l'Ulss 4 del Veneto orientale convocherà un nuovo incontro con i sindaci per comunicare altri aggiornamenti sul coronavirus.

