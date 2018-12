Ma su Iva, pensioni e sviluppo il capo M5S dice mezze verità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il gioco di ridurre a un semplice vero o falso misure complesse, usato da Luigi Di Maio, può rivelarsi un'arma a doppio taglio perché, alla fine, lo stesso giochino potrebbe essere falso. Analizziamone le voci principali.IVAHa ragione Di Maio a barrare falso per l'aumento dell'Iva? Si. Tuttavia un aumento dell'Iva di ben 23 miliardi è rinviato al 2020. PENSIONIQui il vicepremier ricorre a giochi di parole. Tecnicamente non c'è taglio, ma nel 2019 le pensioni oltre i 1.200/1.300 euro netti riceveranno solo in parte e in misura decrescente...