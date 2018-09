Ma per gli italiani la priorità non è l'assegno di Stato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SONDAGGIOROMA Per gli italiani è il blocco dell'aumento dell'iva la priorità' della manovra, anche tra il M5s, mentre il reddito di cittadinanza è in coda alle preferenze.IL DETTAGLIOIl reddito di cittadinanza, la bandiera politica per la quale il Movimento 5 stelle è disposto ad andare in guerra contro l'Europa e il Ministero delle Finanze, non scalda gli italiani. E non è neppure in cima ai desideri degli elettori penstastellati. La maggioranza degli italiani, senza eccezioni di appartenenza politica, preferisce a questo e a tutti...