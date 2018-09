Ma nella notte altri banditi entrano in azione 4 volte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMEPADOVA Sono quattro i colpi, tentati o messi a segno, nel raid dell'altra notte tra i negozi del centro storico. Partiamo dal monomarca Falconeri in via San Fermo, la strada degli acquisti di lusso. Una banda di professionisti, molto probabilmente specializzata nel rubare capi da rivendere poi al mercato nero, armata di piede di porco ha fatto saltare la porta di ingresso della boutique specializzata in capi cashmere e filati naturali. Una volta entrati nel negozio i ladri si sono velocemente appropriati di quattro giacconi e di...