Ma nei canili in molti aspettano una seconda chance

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONTROCANTOPORDENONE Padroni innamorati dei loro animali, tanto da lasciare loro in eredità capitali interi, e padroni che, invece, li maltrattano o li abbandonano. È il rovescio della medaglia che implica, al di là dell'aspetto morale, una serie di spese a carico della collettività.IL CASO CHIONSIl comune di Chions, per esempio, affronta una spesa annuale media di circa 75mila euro per la custodia ed il mantenimento dei cani randagi recuperati sul proprio territorio.«La spesa a nostro carico - mette in evidenza il sindaco Renato...