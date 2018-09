Ma la ricostruzione dem non è un pranzo di gala

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Continuiamo così, facciamoci del male». Questo (cit. Nanni Moretti) doveva esserci scritto nell'invito alla cena dei piddini. Che, per fortuna loro, non si farà più. All'inizio doveva essere di dominio pubblico, poi si stava trasformando in un incontro da speakeasy: quelle cantine segrete dove si beveva alcol al tempo del proibizionismo americano, ora diventate di gran moda tra i borghesi di sinistra. La parola d'ordine riservatissima per pasteggiare a 4 sarebbe potuta essere questa: «Abbasso Montalbano» (inteso come fratello di Luca...