Ma la Lega manda segnali. Tosi vota contro

CONVIVENZA DIFFICILEVENEZIA Che non sia facile convivere con un alleato come Luigi Brugnaro è fuori discussione. La Lega se n'è accorta a fasi alterne, da prima del ballottaggio perdendo il candidato alla poltrona di vicesindaco (Gian Angelo Bellati) e poi - per motivi differenti - due assessore al Commercio (Francesca Guzzon e Francesca Da Villa). Ora anche i consiglieri comunali trovano la situazione difficile e ieri, alla votazione del Bilancio, hanno mandato un avvertimento forti anche dei numeri che circolano nei sondaggi e che danno il...