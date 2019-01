Ma Inps e centri per l'impiego sono in ritardo le Poste senza istruzioni per emettere la card

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I NODIROMA Ci sono la data di avvio (il primo aprile), il decreto con le prime regole, l'algoritmo per calcolare e l'entità dell'assegno, ma potrebbero mancare all'appello gli enti deputati a gestire il reddito di cittadinanza. Infatti i Centri per l'impiego, l'Inps, i Caf e le Poste sono in grande ambascia per un surplus di lavoro inaspettato fino a pochi mesi fa.IN SALITALa situazione più complicata è quella dei Centri per l'impiego, che sono di competenza regionale. Gli assessori incontreranno domani alle 15 il vicepremier Luigi Di Maio...