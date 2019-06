«Ma in città non tutti ancora accettano pagamenti elettronici»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FENOMENOVENEZIA Quanti soldi girano a Venezia se solo nel circuito Visa ogni anno passano 650 milioni? Tantissimi, anche perché c'è ancora molto da fare per superare la fobia della carta che ancora oggi molti negozi e pubblici esercizi mostrano senza vergogna. No credit card. Atm is broken. Scritte del genere ci sono un po' dappertutto in città ed evidenziano che c'è ancora molto da fare sul fronte fiscale.Eppure, accettando i pagamenti elettronici, le attività della città potrebbero aumentare il loro fatturato in maniera...