Ma il governo invita i Comuni a presentare i progetti esecutivi

IL CASOVENEZIA Bando periferie, il Nordest si lecca le ferite dopo i tagli decisi dal Senato nel nuovo decreto Milleproroghe mentre il governo cerca di trovare una scappatoia a tagli totali per 1,6 miliardi. Il sottosegretario all'economia Massimo Bitonci rassicura: «I progetti meritevoli verranno finanziati». In una lettera ai sindaci la Presidenza del Consiglio invita a presentare i progetti esecutivi finanziati entro il 15 settembre come previsto. Il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, propone di sbloccare il...