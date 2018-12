Ma il direttore di dipartimento non ci sta «Io considero anche le lauree magistrali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA REPLICAUDINE Invitato dal rettore Alberto Felice De Toni a correggere il tiro delle sue uscite internettiane da candidato in corsa per succedergli al timone di Palazzo Florio, Andrea Zannini non pare particolarmente propenso a voler brandire il (seppur virtuale) più classico dei bianchetti. E il motivo è presto detto. «Non intendo correggere i dati pubblicati perché il mio calcolo comprende tutti gli immatricolati, anche quelli alle lauree magistrali, mentre il conteggio fornito dal rettore comprende solo i dati degli iscritti ai corsi...