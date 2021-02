VENEZIA Hanno manifestato in modo pacifico per denunciare una situazione ritenuta insostenibile. Perché come scritto su alcuni cartelli i mezzi di trasporto pubblici insufficienti non farebbero che aumentare il rischio di contagio nel tragitto tra casa e scuola. Erano una ventina, ieri, i ragazzi del Coordinamento studenti Medi Venezia-Mestre che hanno puntato il dito contro una condizione a cui non sarebbe ancora stata trovata una soluzione concreta. Il nodo dei trasporti (terrestri ed acquei) continua infatti a rivelarsi l'anello debole nella catena delle misure adottate per affrontare la ripartenza. Benedetti, Tommaseo, Marco Polo, Pacinotti, Fermi, Morin e Gritti sono alcune delle realtà scolastiche frequentate dal gruppo di giovani tra i 15 e i 19 anni che hanno detto la loro a turno, con microfono in mano, coinvolgendo i passanti in transito a piazzale Roma. Strappando loro cenni d'approvazione ed esponendo un cartello contro Actv . «Il problema si potrebbe risolvere dice Maria Mingardi, studentessa del Benedetti-Tommaseo aumentando il numero degli autobus. La situazione? È la stessa da quando la pandemia è iniziata. Avere più mezzi a disposizione ne va della sicurezza delle persone». Maria, di Marghera, prende il 6L delle 6.39, condividendo il viaggio con tanti altri lavoratori e studenti come lei «in una situazione - racconta - in cui spesso il 50% della capienza viene superato». «Continuiamo a prendere bus strapieni ogni giorno. La soluzione aggiunge in chiusura Nina Mingardi, del Marco Polo non è chiudere le scuole o dimezzare il numero degli studenti, ma raddoppiare tutto il resto». (m.gasp.)

