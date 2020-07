La sezione di Cortina d'Ampezzo del Club alpino italiano è preoccupata per come stanno andando avanti i lavori per i Mondiali di sci e per l'impatto visibile sul territorio. La presidente Paola Valle esprime il suo dissenso, in una nota diffusa ieri: «Basta fare un giro tra Gilardon, Col Fiere, Rumerlo e Cinque Torri, per realizzare amaramente come l'aspetto ambientale sia lasciato in secondo piano, nonostante le promesse di un Mondiale nella sostenibilità, scritto nella Carta di Cortina, che dovrebbe servire come esempio per organizzare grandi eventi, anche in altre località». Paola Valle descrive l'impatto dei cantieri alle pendici della Tofana e sotto le Cinque Torri. «Che dire poi della ferita impressa nei prati sopra Gilardon, con la scusa di una strada provvisoria per bypassare la frazione: si è provveduto a incidere profondamente il territorio, quando si potevano trovare soluzioni più idonee, a minor costo e di maggiore utilità». La presidente ricorda che le preoccupazioni del Cai nascono dallo statuto del club, che all'articolo 1 recita: Ha per scopo l'alpinismo, la conoscenza, lo studio delle montagne e la difesa del loro ambiente naturale. Rimarca quindi l'impegno dei volontari per la cura del territorio. Fa un accenno ai progetti futuri, da aggiungere ai cantieri già operativi: «Preoccupa il ventilato carosello di collegamento fra Falzarego e Fodom, con impianti impattanti, su territori sacri come il Col di Lana e preziosi per l'unicità della flora. Auspico che Comune, Regole e Fondazione Dolomiti Unesco si attivino per una maggiore e più puntuale verifica di quanto è in atto sul nostro prezioso ambiente».

