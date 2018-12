Ma i tecnici spingono per il sussidio a giugno: troppi nodi ancora irrisolti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PREPARAZIONEROMA L'ultimo consiglio non richiesto da via XX settembre sarebbe arrivato pochi giorni prima del Natale: il Mef avrebbe chiesto a Luigi Di Maio di spostare di un paio di mesi, a giugno, l'avvio del reddito di cittadinanza, visto che sono ancora molti i punti aperti nella definizione del provvedimento. Ma il vicepremier e il ministro del Lavoro avrebbe respinto l'invito, ribadendo che il sussidio deve partire ad aprile. In quest'ottica va letta anche la dichiarazione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ieri da...