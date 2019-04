Ma i leghisti tirano dritto: «E' diventata un simbolo di parte, non la cantiamo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NO DEL CARROCCIOMARCON «Alle cerimonie per la festa del 25 aprile noi ci saremo, ma non gradiamo che si canti Bella ciao». È questo in sostanza quanto afferma in una nota il segretario provinciale della Lega del Veneto orientale, Luca Tollon. Il segretario leghista non fa specifici riferimenti, ma è lecito pensare che quanto dice si riferisca soprattutto a ciò che è accaduto l'anno scorso a Quarto d'Altino nel corso della cerimonia mandamentale tra i Comuni di Quarto, di Meolo e Marcon. Quando, sul finire della manifestazione, gli...