IL PROBLEMA

MARGHERA Da una a tre linee di incenerimento, con le prime due destinate al Css (il combustibile solido secondario, fatto dei rifiuti non riciclabili opportunamente trattati e fino all'anno scorso bruciato nella centrale Enel di Fusina) e alle biomasse, e la terza linea destinata ancora al Css, ma soprattutto all'essiccamento e alla combustione dei fanghi da depurazione civili, cioé i liquami che arrivano nei depuratori. Gli scarichi dei wc, insomma.

È su questa linea che, in soldoni, si gioca la battaglia al progetto di Veritas con la sua società Ecoprogetto visto che, nell'ambito territoriale della società, la produzione di fanghi ammonta a qualcosa come 45-50mila tonnellate all'anno (che finora finiscono nelle vasche del Vallone Moranzani), ma l'autorizzazione richiesta alla Regione arriva al trattamento di 90mila tonnellate all'anno. È chiaro, dunque, che se le cifre non cambieranno a Fusina arriverà praticamente il doppio dei fanghi prodotti in provincia, lasciando intendere che nell'impianto di Ecoprogetto saranno essiccati e bruceranno anche i liquami prodotti in buona parte del Veneto. Con il doppio dei camion che andranno su e giù per scaricare i fanghi. E se è vero che la richiesta di autorizzazione ambientale per il nuovo impianto è stata richiesta da Veritas-Ecoprogetto, è anche vero che è tutto interesse della Regione (che firma l'autorizzazione) smaltire quanti più fanghi possibile. Almeno qualche telefonata deve essere stata fatta, prima di richiedere l'autorizzazione. «E comunque si tratta di fanghi civili, non di origine industriale» sottolineano da Veritas che, dopo aver già speso otto milioni per trasformare la linea L1 e renderla in grado di bruciare il Css (ma per ora è tutto bloccato in attesa dell'autorizzazione), ne investirà altri 40 per la seconda linea e, infine, ulteriori 20 milinio per la L3. «Dal momento in cui otterremo l'autorizzazione ci vorranno tre anni per realizzare la seconda linea e quattro per la terza - riprende l'azienda -. In ogni caso per noi l'emergenza è bruciare il Css, tanto che abbiamo chiesto noi stessi alla Regione di darci subito l'autorizzazione per le prime due, e di sospendere per ora la terza». Ma ieri Regione e Ministero hanno deciso di prendersi ancora qualche settimana per decidere su tutto. (f.fen.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA