Ma i dati raccontano un'altra storia: «Nessun allarme, solo fatti episodici»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Ma davvero l'Italia è la pecora nera dell'Europa sul fronte del razzismo? I dati, ma anche gli esperti, sembrano dire altro. Partiamo da Franco Gabrielli, capo della polizia nominato non da questo governo. L'altro giorno ha spiegato, commentando le ultime aggressioni ai danni di stranieri: «Non c'è allarme. Sono fatti episodici che non devono essere assolutamente sottovalutati, ma come al solito tra la sottovalutazione e l'essere interpretati come un fatto emergenziale credo che ce ne corra». Negli ultimi mesi ci sono stati...