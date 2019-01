Ma i commissari puntano al rilancio grazie a risorse di investitori privati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Nazionalizzazione? Al solo pronunciare la parola il profilo di Pietro Modiano, uno dei tre commissari che ieri ha delineato davanti ai giornalisti il programma di rilancio di Carige, si è irrigidito in un'espressione di evidente disappunto. «Ma quale nazionalizzazione, la ricapitalizzazione preventiva - ha replicato secco - non è sul tavolo, non è necessaria. E' un'ipotesi teorica, estrema, più che residuale». E ancora: «Per salvare Carige bastano 320 milioni che sono quelli che il Fondo interbancario (assieme a Banco...