Ma aumentano del 30 per cento le assunzioni a tempo determinato

IL QUADROUDINE Dal 2008 al 2017 il numero di operai agricoli occupati in Friuli Venezia Giulia è aumentato di duemila unità (30,6 per cento), grazie soprattutto all'incremento dei contratti a tempo determinato, che hanno visto un boom dopo l'abolizione dei voucher a marzo 2017. In numeri assoluti sono la provincia di Pordenone (827 in più, 33,8 per cento) e Udine (791 persone in più, con un incremento del 26%) a segnare le cifre maggiori, ma in termini percentuali è Gorizia a guidare la classifica (373 unità, 41,8% in più). Per contro,...