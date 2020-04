PORTOGRUARO

Dopo cinque giorni di apparente tranquillità, con dati generali che continuavano a scendere, alla Residenza per anziani Francescon di Portogruaro si è registrato ieri mattina un nuovo decesso. Il dodicesimo dall'inizio dell'emergenza legata alla diffusione del coronavirus: si tratta di Agnese Santorso, vedova Verzolatto, nata il 28 febbraio del 1928 ed originaria di San Michele al Tagliamento.

La donna lascia il figlio Norberto e la figlia Nilla, psicologa molto nota nel territorio per essere stata anche presidente del Comitato bioetico dell'Ulss 4 e ora coordinatrice del servizio di supporto psicologico messo in campo dal Comune di Portogruaro per la gestione dello stress legato all'emergenza sanitaria. L'anziana soffriva di altre patologie e da diversi giorni era risultata positiva al Covid 19. «La situazione resta molto critica - commenta la presidente della casa di riposo, Sara Furlanetto -, ma, grazie al supporto dell'azienda sanitaria, la Residenza sta facendo fronte alla situazione potendo contare sull'Unità speciale di continuità assistenziale che garantisce presenza quotidiana e l'effettuazione di tamponi con una restituzione più veloce dell'esito».

Sulla situazione della casa di riposo si è intanto espressa per la prima volta anche la sindaca Maria Teresa Senatore: «Sono vicina e immensamente grata agli operatori sanitari e a tutto il personale dell'Ipab di Portogruaro. Ho voluto telefonare personalmente alle famiglie di coloro che sono venuti a mancare afferma la sindaca - per esprimere il cordoglio personale e di tutta la città per le perdite subite. Le strutture dedicate agli anziani e alle persone più fragili del nostro territorio sono istituzioni centrali per la nostra città, indispensabili e insostituibili per il ruolo fondamentale che svolgono. Le famiglie sappiano che troveranno sempre un sostegno e un punto di riferimento in questa amministrazione comunale».

