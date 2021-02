Una ripartenza più che incoraggiante, che fa ben sperare per il futuro, dopo le fatiche del passato. La riapertura del Museo del 900, nei primi tre giorni di mercoledì, giovedì e l'altro ieri, ha fatto registrare il tutto esaurito con un totale di 212 biglietti staccati per le visite allo spazio espositivo multimediale stabile, che sono avvenute a numeri contingentati secondo le misure anti Covid. «C'è stato un trend in crescita, con l'arrivo anche di persone da fuori città e di molti giovani spiegano dalla direzione e con un picco nella giornata di venerdì grazie anche alle performance musicali e artistiche e al raddoppio dei visitatori». Per l'avvio della nuova fase, dopo diversi mesi di chiusura, M9 ha aperto nella seconda parte della giornata, dalle 14.30 alle 21.30, con biglietto speciale a 8 euro (ridotto a 5). Tre le iniziative Il mio 900: visite guidate tematiche col direttore scientifico Luca Molinari e gli storici del museo e i due laboratori rivolti ai bambini: Agenda 2030: sfide infinitamente piccole e Agenda 2030: Design Tinkering italiano, sulle scoperte mediche e scientifiche, la moda, il design e la sostenibilità. (a.spe.)

