VENEZIA Il Veneto in zona gialla ha dato la possibilità ai musei di organizzarsi per riaprire i battenti dopo mesi di chiusura, con gran parte degli addetti in cassa integrazione. Hanno cominciato ieri il museo M9 di Mestre e alcuni musei nazionali e, a partire dalla prossima settimana, seguiranno i musei civici di Venezia.

Su questi ultimi, fino a qualche giorno fa c'era qualche dubbio, poiché il Comune voleva essere certo di aprire non solo a spot ma di poter contare su un certo numero di potenziali visitatori. Qualche giorno dopo l'anticipazione del Gazzettino, ieri è arrivata la conferma ufficiale.

MUSEI CIVICI

A Carnevale ci sarà un primo appuntamento di 4 giorni con Palazzo Ducale e Museo Correr e da marzo nuove aperture per Museo del Vetro, Ca' Pesaro e Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue.

L'appuntamento è stato pensato in coincidenza con il Carnevale, quest'anno tutto digitale, per offrire, a quanti nella regione da tempo aspettano e chiedono di tornare a visitarli. Ovviamente gli ingressi saranno contingentati per garantire il rispetto delle misure di sicurezza, ma si apre, con i biglietti che saranno acquistabili on line. Palazzo Ducale sarà aperto giovedì 11 e venerdì 12 dalle 11 alle 20, lunedì 15 e martedì 16 dalle 11 alle 19. Il Correr sarà aperto giovedì 11, venerdì 12, lunedì 15 e martedì 16 dalle 12 alle 18.

A marzo, come dicevamo, riapriranno Ca' Pesaro, Museo del Vetro, Palazzo Mocenigo e Museo di Storia Naturale, con orari e giorni da definire sulla base del prossimo dpcm. Per visitare Ca' Rezzonico e Palazzo Fortuny invece si dovranno aspettare alcuni mesi dati gli importanti lavori in corso di riqualificazione e restauro iniziati durante la pandemia.

I MUSEI NAZIONALI

Ieri hanno riaperto la Galleria Franchetti alla Ca' D'Oro (mercoledì, giovedì e venerdì 9-13.30) con massimo 20 visitatori l'ora) e palazzo Grimani, mentre oggi sarà il turno del Museo d'arte orientale, con prenotazione obbligatoria. Le Gallerie dell'Accademia riapriranno lunedì 8. Fino al 21 i visitatori potranno scoprire la Sacra Conversazione con i santi Caterina e Tommaso di Lorenzo Lotto del 1526/28, in prestito dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Il Museo archeologico riaprirà invece martedì 9.

M9

Dopo quasi un anno di sonno, ieri il Museo M9 di Mestre ha riaperto i battenti ed è stato subito sold out per le visite guidate tematiche intitolate Il Mio 900, in compagnia dei curatori e del direttore della mostra permanente, ai quali dalla prossima settimana subentreranno scrittori e storici di fama, chiamati a raccontare il loro 900 , i cui nomi sono ancora top secret. All'ingresso i visitatori sono accolti da una storica, fiammante Ferrari gialla, di proprietario ignoto, icona e oggetto di design italiano per eccellenza , scelto dal comitato scientifico come simbolo della seconda vita del Museo e che rimarrà in bella mostra per due mesi.

E' questa solo una delle novità che contraddistinguono la nuova gestione del Museo dopo l'arrivo del nuovo direttore scientifico di M9 Luca Molinari, che ha lavorato sulla riapertura dell'esposizione permanente alla quale saranno sovrapposte mostre temporanee e una serie di eventi collaterali con un approccio differente rispetto a quello visto prima della chiusura per Covid. Per il rilancio dell'M9 un ruolo importante sarà affidato alla musica e ogni venerdì diversi gruppi di musicisti si esibiranno in performance musicali in punti diversi del Museo, mentre il calendario degli eventi sarà gradualmente arricchito con il ritorno ad una normalità post Covid, che consentirà di ampliare l'area educativa aperta alle scuole e alle famiglie.

CONQUISTARE MESTRE

L'ambizione del comitato scientifico del Museo è quella di superare una certa diffidenza fin qui mostrata dai mestrini verso una struttura che ha permesso il risanamento di una parte importante del centro di Mestre. « Sappiamo che ogni nuova opera ha un doppio effetto, da una parte stupisce, dall'altra spaventa spiega Luca Molinari per questo abbiamo lavorato ad una graduale trasformazione dell'offerta sul lungo periodo aggiungendo ai consueti elementi virtuali anche quelli materiali riguardanti il 900 ed il contemporaneo e nei prossimi mesi cercheremo di comunicare a tutte le associazioni e le comunità del territorio che M9 è una casa aperta a tutta l'area vasta metropolitana e a chi vuole esprimersi e raccontarsi lavorando sul presente». In questa prima fase M9 aprirà al pubblico solo dal mercoledì al venerdì, dalle 14.30 fino alle 21.30 e per consentire una fruizione in sicurezza degli spazi dedicati alla mostra permanente alcune parti degli allestimenti sono state alleggerite e distanziate. «Siamo pronti a svolgere il progetto che abbiamo immaginato con la nuova direzione artistica, che avrà una qualità pari a quella di questo luogo - sottolinea Michele Bugliesi presidente della Fondazione di Venezia - grazie ad un museo che cambierà lentamente sia nei contenuti sia nel modo in cui si proporrà al pubblico a cui ci rivolgiamo, sia quello locale che quello nazionale ed internazionale».

Paolo Guidone

